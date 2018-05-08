Радиус действия беспилотника «Корсар» решили увеличить вдвое

Радиус действия новейшего российского беспилотника «Корсар», который впервые будет представлен на параде Победы на Красной площади, будет увеличен вдвое и достигнет 250 километров, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«В перспективе комплекс («Корсар» — прим. ВЗГЛЯД) может быть оснащен летательными аппаратами с улучшенными характеристиками и дополненной функциональностью. В частности, планируется увеличить радиус действия до 250 километров, а также оснастить летательные аппараты системами радиоэлектронной борьбы и перспективными средствами разведки», — передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

«Ростехе» подчеркнули, что этот беспилотник предназначен для разведки, патрулирования, наблюдения и выполнения аэрофотосъемки в зоне радиусом до 120 километров. Максимальная скорость «Корсара» — до 150 километров в час, масса составляет 200 килограмм. В настоящее время комплекс готовится к серийному производству. «Важной особенностью комплекса является его многофункциональность, так как, помимо военного применения, он может быть использован и для решения гражданских задач, таких, как мониторинг окружающей среды, контроль автомобильных дорог и объектов инфраструктуры, предупреждение лесных пожаров, поиск и спасение людей», — заявили в Ростехе.