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Радиус действия беспилотника «Корсар» решили увеличить вдвое
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Радиус действия беспилотника «Корсар» решили увеличить вдвое 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Ростех
Радиус действия новейшего российского беспилотника «Корсар», который впервые будет представлен на параде Победы на Красной площади, будет увеличен вдвое и достигнет 250 километров, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
«В перспективе комплекс («Корсар» — прим. ВЗГЛЯД) может быть оснащен летательными аппаратами с улучшенными характеристиками и дополненной функциональностью. В частности, планируется увеличить радиус действия до 250 километров, а также оснастить летательные аппараты системами радиоэлектронной борьбы и перспективными средствами разведки», — передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.
В «Ростехе» подчеркнули, что этот беспилотник предназначен для разведки, патрулирования, наблюдения и выполнения аэрофотосъемки в зоне радиусом до 120 километров. Максимальная скорость «Корсара» — до 150 километров в час, масса составляет 200 килограмм. В настоящее время комплекс готовится к серийному производству. «Важной особенностью комплекса является его многофункциональность, так как, помимо военного применения, он может быть использован и для решения гражданских задач, таких, как мониторинг окружающей среды, контроль автомобильных дорог и объектов инфраструктуры, предупреждение лесных пожаров, поиск и спасение людей», — заявили в Ростехе.
В госкорпорации также рассказали о планах оснастить «Корсар» средствами радиоэлектронной борьбы и перспективными средствами разведки, передает ТАСС. Комплекс разработан рыбинским КБ «Луч», входящим в холдинг «Росэлектроника». Напомним, 28 апреля на ночной репетиции парада Победы в Москве был показан тактический беспилотник «Корсар», на борту которого заметили 10 звезд, означающие количество боевых вылетов дрона.
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