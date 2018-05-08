Боевые корабли Северного флота 9 Мая откроют для посещения

Боевые корабли Северного флота примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщил «РГ» начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга , утром 9 мая на всех кораблях, подводных лодках и судах обеспечения СФ торжественно поднимут государственные флаги. Корабли украсят флагами расцвечивания.

Североморске и городе-герое Мурманске в День Победы боевые корабли будут открыты для посещения. На причале в Мурманске можно будет подняться на борт малого ракетного корабля «Айсберг», базового тральщика «Ельня», противодиверсионного катера «Валерий Федянин».

А в главой базе Северного флота — Североморске на своих причалах гостей будут ждать экипажи большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко», эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» и большого десантного корабля «Александр Отраковский».

Малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск» в Кольском заливе на траверзе памятника «Защитникам Советского Заполярья» встанут на бочки и выполнят артиллерийский салют в честь 73-й годовщины Великой Победы.