Кондитерская компания Roshen усилила ПВО Украины

"Была помощь от компании Roshen на переоборудование, ремонт комплексов противовоздушной обороны. В свое время Украина имела три кольца противовоздушной обороны. Потом был период, когда стратеги думали, что нет никакой угрозы, и оружие было продано или уничтожено, хотя, кстати, не было старым. Например, 300-й комплекс стоит на вооружении большинства воинских частей ПВО России ", — отметил Полторак.

По его мнению, Украина должна сосредоточить внимание на нескольких направлениях: создании комплексов ПВО, систем залпового огня, артиллерийских систем, современных противотанковых средств и средств радиоэлектронной борьбы.

Что касается потерь Вооруженных сил Украины в Донбассе, то «с начала агрессии ВСУ потеряли 3332 человека, из них боевые потери — это 2394 лица и 938 — небоевые потери», заключил Полторак.