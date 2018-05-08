Кондитерская компания Roshen усилила ПВО Украины 

Москва, 8 мая — «Вести. Экономика». Кондитерская компания Roshen, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко, помогла перевооружить систему ПВО вокруг Киева, заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью интернет-изданию «Обозреватель».
"Была помощь от компании Roshen на переоборудование, ремонт комплексов противовоздушной обороны. В свое время Украина имела три кольца противовоздушной обороны. Потом был период, когда стратеги думали, что нет никакой угрозы, и оружие было продано или уничтожено, хотя, кстати, не было старым. Например, 300-й комплекс стоит на вооружении большинства воинских частей ПВО России", — отметил Полторак.
По его мнению, Украина должна сосредоточить внимание на нескольких направлениях: создании комплексов ПВО, систем залпового огня, артиллерийских систем, современных противотанковых средств и средств радиоэлектронной борьбы.
Что касается потерь Вооруженных сил Украины в Донбассе, то «с начала агрессии ВСУ потеряли 3332 человека, из них боевые потери — это 2394 лица и 938 — небоевые потери», заключил Полторак.