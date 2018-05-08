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Конфеты Порошенко помогли обороне Киева
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Конфеты Порошенко помогли обороне Киева 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Lenta.ru
Кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко, помогла переоборудовать систему противовоздушной обороны (ПВО) вокруг Киева и отремонтировать комплексы. Об этом рассказал министр обороны Украины Степан Полторак в интервью изданию «Обозреватель».
По его словам, раньше у Украины были три кольца противовоздушной обороны. «Потом был период, когда стратеги думали, что нет никакой угрозы — и оружие было продано или уничтожено, хотя, кстати, не было старым. Например, 300-й комплекс стоит на вооружении большинства воинских частей ПВО РФ», — отметил Полторак.
По мнению министра, в настоящее время Украине следует сосредоточить внимание на нескольких направлениях, в частности — на создании комплексов ПВО, средств радиоэлектронной борьбы, современных противотанковых средств, систем залпового огня и артиллерийских систем.
В апреле в Центре исследования коррупции и организованной преступности сообщали, что Петр Порошенко сохранил контроль над испытывающей серьезные финансовые проблемы фабрикой Roshen в Липецке, несмотря на обещания отдать бизнес в доверительную собственность.
В состав корпорации Roshen входят предприятия на Украине, в Литве и Венгрии. После неудачных попыток продать долю в Roshen президент Украины в январе 2016 года передал ее в управление Rothschild Trust.
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