Конфеты Порошенко помогли обороне Киева

По его словам, раньше у Украины были три кольца противовоздушной обороны. «Потом был период, когда стратеги думали, что нет никакой угрозы — и оружие было продано или уничтожено, хотя, кстати, не было старым. Например, 300-й комплекс стоит на вооружении большинства воинских частей ПВО РФ », — отметил Полторак.

По мнению министра, в настоящее время Украине следует сосредоточить внимание на нескольких направлениях, в частности — на создании комплексов ПВО, средств радиоэлектронной борьбы, современных противотанковых средств, систем залпового огня и артиллерийских систем.

В апреле в Центре исследования коррупции и организованной преступности сообщали, что Петр Порошенко сохранил контроль над испытывающей серьезные финансовые проблемы фабрикой Roshen в Липецке , несмотря на обещания отдать бизнес в доверительную собственность.