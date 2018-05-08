«Конфетная» ПВО: на Украине рассказали о помощи Roshen в обновлении системы вокруг Киева

В переоборудовании систем ПВО вокруг Киева приняла участие также и кондитерская корпорация Roshen , владельцем которой является глава Украины Петр Порошенко . Об этом рассказал министр обороны страны Степан Полторак.

По его словам, Roshen помогала в переоборудовании, а также ремонте комплексов ПВО.

«В свое время Украина имела три кольца противовоздушной обороны. Потом был период, когда стратеги думали, что нет никакой угрозы — и оружие было продано или уничтожено, хотя, кстати, не было старым», — рассказал Полторак в интервью интернет-порталу «Обозреватель».

Он отметил, что в настоящее время Украине следует сосредоточить внимание на нескольких направлениях, в частности — на создании комплексов ПВО, средств радиоэлектронной борьбы, современных противотанковых средств, а также на создание систем залпового огня и артиллерийских систем.