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«Конфетная» ПВО: на Украине рассказали о помощи Roshen в обновлении системы вокруг Киева
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«Конфетная» ПВО: на Украине рассказали о помощи Roshen в обновлении системы вокруг Киева 

ТК «Звезда» 27 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Об этом рассказал министр обороны Украины Степан Полторак.
В переоборудовании систем ПВО вокруг Киева приняла участие также и кондитерская корпорация Roshen, владельцем которой является глава Украины Петр Порошенко. Об этом рассказал министр обороны страны Степан Полторак.
По его словам, Roshen помогала в переоборудовании, а также ремонте комплексов ПВО.
«В свое время Украина имела три кольца противовоздушной обороны. Потом был период, когда стратеги думали, что нет никакой угрозы — и оружие было продано или уничтожено, хотя, кстати, не было старым», — рассказал Полторак в интервью интернет-порталу «Обозреватель».
Он отметил, что в настоящее время Украине следует сосредоточить внимание на нескольких направлениях, в частности — на создании комплексов ПВО, средств радиоэлектронной борьбы, современных противотанковых средств, а также на создание систем залпового огня и артиллерийских систем.
Ранее украинский суд обязал правоохранительные органы начать уголовное дело против главы Незалежной Петра Порошенко. Речь идет о возможном уклонении от уплаты налогов и нарушении других статей уголовного кодекса.
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