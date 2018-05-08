Полторак: Конфетная фабрика Порошенко починила систему ПВО Киева

«Была помощь от компании Roshen на переоборудование, ремонт комплексов противовоздушной обороны. В свое время Украина имела три кольца противовоздушной обороны. Потом был период, когда стратеги думали, что нет никакой угрозы — и оружие было продано или уничтожено, хотя, кстати, не было старым. Например, 300-й комплекс стоит на вооружении большинства воинских частей ПВО РФ », — сказал Полторак, отвечая на вопрос является ли правдой информация, что система ПВО вокруг Киева переоборудована на средства Roshen.

По его мнению, сегодня Украина должна сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях: создание комплексов ПВО, систем залпового огня, артиллерийских систем, современных противотанковых средств, средств радиоэлектронной борьбы.

Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. Компания принадлежит Петру Порошенко . В состав корпорации входят фабрики на Украине, в Литве Венгрии и России.

Порошенко, выдвигая кандидатуру в президенты Украины, обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив, однако пока этого не произошло ─ продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины найти покупателя не может.