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Полторак: Конфетная фабрика Порошенко починила систему ПВО Киева
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Полторак: Конфетная фабрика Порошенко починила систему ПВО Киева 

Украина.ру 33 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет РИА Новости, рассказал министр обороны Степан Полторак в опубликованном во вторник интервью украинскому интернет-изданию «Обозреватель».
«Была помощь от компании Roshen на переоборудование, ремонт комплексов противовоздушной обороны. В свое время Украина имела три кольца противовоздушной обороны. Потом был период, когда стратеги думали, что нет никакой угрозы — и оружие было продано или уничтожено, хотя, кстати, не было старым. Например, 300-й комплекс стоит на вооружении большинства воинских частей ПВО РФ», — сказал Полторак, отвечая на вопрос является ли правдой информация, что система ПВО вокруг Киева переоборудована на средства Roshen.
По его мнению, сегодня Украина должна сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях: создание комплексов ПВО, систем залпового огня, артиллерийских систем, современных противотанковых средств, средств радиоэлектронной борьбы.
Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. Компания принадлежит Петру Порошенко. В состав корпорации входят фабрики на Украине, в Литве, Венгрии и России.
Порошенко, выдвигая кандидатуру в президенты Украины, обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив, однако пока этого не произошло ─ продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины найти покупателя не может.
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