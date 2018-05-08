Оружие победы: Пулемет ДШКМ 

Продолжаем серию публикаций, посвященных оружию победы, которое помогало нашим солдатам в годы Великой Отечественной Войны. Сегодня мы расскажем о модернизированной версии крупнокалиберного пулемета Дегтярева — Шпагина. Он был разработан на базе ДШК 1938 года и использовал боеприпас 12,7х108 мм. Пулемет применяли и как зенитное оружие, и для поддержки пехоты. Первые 250 ДШКМ были созданы и отправлены на фронт в феврале 1945 года, еще до официального принятия на вооружение. Пулемет до сих пор используется вооруженными силами Российской Федерации.
Тактико-технические характеристики пулемета и основные особенности смотрите в нашем ролике.