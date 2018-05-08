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Морская пехота США хочет получить ультракомпактного дрона-камикадзе
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Морская пехота США хочет получить ультракомпактного дрона-камикадзе 

TechCult 10 минут назад
Фото: TechCult
Морским пехотинцам США для выполнения своих миссий требуется компактный летающий беспилотник, который может не только вести разведку местности или поддерживать связь, но и при необходимости превращаться в ударный дрон-камикадзе, снабженный мощным зарядом. После почти двух десятилетий конфликтов, преимущественно против партизан в различных регионах мира, США оказалась перед лицом гораздо более опасных потенциальных противников, способных противостоять ее главной ударной силе — морской пехоте. Как считают представители US Marine Corps (Корпус морской пехоты США), дрон типа Organic Precision Fires (OPF) был бы очень полезен для небольших подразделений, оказавшихся отрезанными от основных сил и лишенных возможности получить поддержку авиации и артиллерии.
Как сообщает издание Military.сom, система Organic Precision Fires будет состоять из дрона, упакованного в контейнер. Размеры беспилотника 24,5 см в диаметре и 2,4 м в длину. Благодаря небольшому весу, его вполне может переносить один морской пехотинец. OPF запускается из контейнера и может находиться в воздухе до двух часов, выполняя функцию ретранслятора связи подразделения с командованием на расстояние до 60 км.
Однако если возникнет критическая обстановка, дроны, оснащенные боеголовкой, тут же превращаются в ударные беспилотники, которые можно использовать для уничтожения вражеских объектов, (к примеру, артиллерии), на дальности до 24 км.
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