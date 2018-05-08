Самый «вежливый». Южный военный округ отметил 100-летие образования

В Ростове-на-Дону прошли торжества, посвящённые 100-летию создания Южного военного округа.

В частности, на улице Пушкинской, непосредственно перед зданием штаба округа, появились четыре скульптурные композиции, которыё символизируют разные периоды боевой истории.

Боевая история

На некотором расстоянии друг от друга стоят фигуры красноармейца, фронтовика Великой Отечественной войны, советского воина-афганца и военнослужащего современной армии. Тех самых «вежливых людей», которые защитили выбор, сделанный крымчанами на референдуме 2014 года.

Напомним, что Южный военный округ был образован в 2010 году в ходе военной реформы, а базой для него стал Краснознамённый Северо-Кавказ­ский военный округ.

Он был учреждён ещё 4 мая 1918 года на территории Ставропольской и Черноморской губерний, Дагестанской области, областей казачьих войск: Донского, Кубанского, Терского. Штаб округа тогда находился в Царицыне (нынешний Волгоград ). Войска округа активно участвовали в ожесточённых сражениях Гражданской войны.

В годы Отечественной войны части и соединения округа участвовали в самых важных и кровопролитных сражениях — обороняли Москву и Сталинград, освобождали Ростов-на-Дону, с боями дошли до Германии

«Воюющий округ»

После распада СССР Северо-Кавказский военный округ стал приграничным округом, а из-за начала вооружённых межнациональных конфликтов на юге округ неофициально именовался «воюющим округом».

Его войска участвовали в боевых действиях в Чеченской республике , в пресечении грузино-абхазского и осетино-ингушского межнациональных конфликтов.

На данный момент войска округа действуют в Сирии

В связи с наращиванием военного присутствия НАТО в Восточной Европе, ситуацией на Украине и деятельностью международных террористических группировок на Северном Кавказе Южный военный округ был значительно усилен в период с 2013 по 2016 год.