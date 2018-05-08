В Кронштадте установили гигантские пушки

В кронштадтском военно-патриотическом комплексе установили три полноразмерных копии шестидюймовых морских орудий Канэ, сообщили в штабе Западного военного округа.

Для гигантских пушек с семиметровыми стволами была подготовлена батарея с барбетами, защищающими расчет от пуль, снарядов и наблюдателей противника.

— Орудия Канэ использовались во время Русско-Японской, Первой Мировой и Гражданской войн. Их дальность стрельбы 13 километров, скорострельность до 12 выстрелов в минуту. Пушка считалась достаточно бронебойной и эффективной, — рассказали военные.

На территории комплекса завершено строительства сектора фронтового быта. Там появилось 20 с лишним объектов: штабная землянка, столовая с кухней, баня, место для сна, медчасть, школа подготовки подрывников и диверсантов, смотровые вышки, конюшня и др. Воссоздан участок исторического железнодорожного полотна длиной 600 метров с выставкой узко— и ширококолейной техники. Одной из достопримечательностей Кронштадта станет превращенный в музей эсминец «Беспокойный».

— Доступ к уже открытым экспонатам бесплатный. Полностью завершить обустройство комплекса планируется к концу июля 2018 года, — рассказали в штабе ЗВО.

Морские 152-миллиметровые орудия получили имя французского инженера Гюстава Канэ, чья фирма их строила. На вооружение российского флота пушки приняли в 1891 году, первыми их получил броненосный крейсер «Рюрик». Невиданная по тем временам скорострельность обеспечивалась использованием унитарного патрона, в орудии было применено еще несколько интересных решений. В частности, удобные механизмы быстрой наводки позволяли обстреливать движущиеся цели.