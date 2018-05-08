Военнослужащие вывезут 750 тонн мусора из Арктики в этом году 

В июне экологический взвод Центрального военного округа начнет вывозить мусор из Арктики. Всего планируется ликвидировать 750 тонн отходов. Об этом сообщило ИА FlаshSiberia.
Работы по ликвидации экологического ущерба будут проведены в Норильске (Красноярский край): на аэродроме Алыкель и в самом городе
пресс-служба ЦВО В спецподразделении числится 30 человек и множество инженерной техники, в том числе краны и пресс для компоновки арктического мусора. В ледяную пустыню военных из Новосибирска доставят самолеты Ил-76.
Ранее в Минприроды заявили, что закладка новой ледостойкой самодвижущейся платформы для исследования Арктики состоится в следующем году.