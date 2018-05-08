Ещё
Военнослужащие вывезут 750 тонн мусора из Арктики в этом году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военнослужащие вывезут 750 тонн мусора из Арктики в этом году 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
В июне экологический взвод Центрального военного округа начнет вывозить мусор из Арктики. Всего планируется ликвидировать 750 тонн отходов. Об этом сообщило ИА FlаshSiberia.
Работы по ликвидации экологического ущерба будут проведены в Норильске (Красноярский край): на аэродроме Алыкель и в самом городе
пресс-служба ЦВО  В спецподразделении числится 30 человек и множество инженерной техники, в том числе краны и пресс для компоновки арктического мусора. В ледяную пустыню военных из Новосибирска доставят самолеты Ил-76.
Ранее в Минприроды заявили, что закладка новой ледостойкой самодвижущейся платформы для исследования Арктики состоится в следующем году.
360tv.ru: последние новости
ВМФ РФ в мае получит новый ракетный корабль «Вышний Волочек» Поисковая бригада из военных инженеров появилась в Краснодаре Машину массового поражения «Терминатор» представят на параде Победе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Евровидении» произошло ЧП33
Пока вы спали: безопасность Крымского моста «снимут» с подрядчика30
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1020
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»316
Астролог предсказал победу Путина и пожалел34
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
07:12
Астролог предсказал победу Путина и пожалел
Общество
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение