Военнослужащие вывезут 750 тонн мусора из Арктики в этом году

В июне экологический взвод Центрального военного округа начнет вывозить мусор из Арктики. Всего планируется ликвидировать 750 тонн отходов. Об этом сообщило ИА FlаshSiberia. Работы по ликвидации экологического ущерба будут проведены в Норильске Красноярский край ): на аэродроме Алыкель и в самом городе пресс-служба ЦВО В спецподразделении числится 30 человек и множество инженерной техники, в том числе краны и пресс для компоновки арктического мусора. В ледяную пустыню военных из Новосибирска доставят самолеты Ил-76. Ранее в Минприроды заявили, что закладка новой ледостойкой самодвижущейся платформы для исследования Арктики состоится в следующем году.