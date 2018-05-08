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На Украине рассказали, как Roshen помогла обновить систему ПВО вокруг Киева
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На Украине рассказали, как Roshen помогла обновить систему ПВО вокруг Киева 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Кондитерская корпорация Roshen украинского президента Петра Порошенко помогла переоборудовать систему ПВО вокруг Киева, рассказал министр обороны Степан Полторак в опубликованном во вторник интервью украинскому интернет-изданию «Обозреватель».
"Была помощь от компании Roshen на переоборудование, ремонт комплексов противовоздушной обороны. В свое время Украина имела три кольца противовоздушной обороны. Потом был период, когда стратеги думали, что нет никакой угрозы — и оружие было продано или уничтожено, хотя, кстати, не было старым. Например, 300-й комплекс стоит на вооружении большинства воинских частей ПВО РФ", — сказал Полторак, отвечая на вопрос является ли правдой информация, что система ПВО вокруг Киева переоборудована на средства Roshen.
По его мнению, сегодня Украина должна сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях: создание комплексов ПВО, систем залпового огня, артиллерийских систем, современных противотанковых средств, средств радиоэлектронной борьбы.
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