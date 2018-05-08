В канун Дня Победы в Екатеринбурге состоялось возложение цветов к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову 

В церемонии приняли участие командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин, губернатор области Евгений Куйвашев, ветераны, представители трудовых коллективов, студенты вузов города.
8 мая в канун 73-й годовщины Дня Победы в Екатеринбурге у главного здания штаба Центрального военного округа прошла церемония возложения венков и цветов к памятнику четырежды Герою Советского Союза Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову.
В церемонии приняли участие командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, ветераны войн и военной службы, военнослужащие, представители трудовых коллективов, студенты вузов Екатеринбурга, кадеты Екатеринбургского суворовского военного училища, юнармейцы, учащиеся школ и колледжей города, а также представители военной делегации из Социалистической Республики Вьетнам.
С 1948 по 1953 год Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков командовал войсками Краснознамённого Уральского военного округа, традиции которого сегодня продолжают солдаты и офицеры Центрального военного округа.