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Поисковая бригада из военных инженеров появилась в Краснодаре
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Поисковая бригада из военных инженеров появилась в Краснодаре 

360tv.ru 1 час назад
В инженерно‐спасательном полку Южного военного округа создана поисковая команда имени Героя Советского союза генерал‐лейтенанта Дмитрия Карбышева. Она состоит из 30 контрактников. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости».
По данным
пресс-службы
ЮВО, в середине мая бригада развернет полевой лагерь в одном из районов Краснодара, где шли бои с фашистской Германией. Поисковая команда приступит к поиску останков погибших и уничтожению взрывоопасных предметов, если такие будут обнаружены.
Бригада вооружена современными миноискателями «Коршун» и  ИМП-С  Поисковые отряды «Долг» и «Кубанский плацдарм» провели совместную экспедицию на месте падения самолета Пе‐2. В 1942 году его сбил огонь зенитной авиации противника.
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