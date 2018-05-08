Поисковая бригада из военных инженеров появилась в Краснодаре

В инженерно‐спасательном полку Южного военного округа создана поисковая команда имени Героя Советского союза генерал‐лейтенанта Дмитрия Карбышева . Она состоит из 30 контрактников. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости».

По данным

пресс-службы

ЮВО, в середине мая бригада развернет полевой лагерь в одном из районов Краснодара , где шли бои с фашистской Германией . Поисковая команда приступит к поиску останков погибших и уничтожению взрывоопасных предметов, если такие будут обнаружены.

Бригада вооружена современными миноискателями «Коршун» и ИМП-С Поисковые отряды «Долг» и «Кубанский плацдарм» провели совместную экспедицию на месте падения самолета Пе‐2. В 1942 году его сбил огонь зенитной авиации противника.