Ещё
«Спрут» летает и стреляет: новую самоходку для ВДВ уже называют «истребителем танков»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Спрут» летает и стреляет: новую самоходку для ВДВ уже называют «истребителем танков» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Воздушно-десантные войска России с каждым годом становятся «тяжелее». На вооружение нашей «крылатой пехоты» поступает новая мощная и крупнокалиберная техника, в том числе и танки, но предпочтение, естественно, отдается десантируемым вариантам.
Мечта каждого командующего ВДВ — иметь в арсенале войск вооружение, способное поддержать огнем десант непосредственно на месте высадки, отразить атаку неприятеля и самим развить наступление. Долгое время основным средством огневой поддержки у десантников была БМД-1 (с 1969 года), а ранее парашютно-десантные части были в основном вооружены только стрелковым оружием и гранатометами.
Верная и надежная «Нона»
Прорывным можно назвать начало серийного производства в 1981 году 120-мм дивизионно-полковой авиадесантной самоходной артиллерийско-минометной установки 2С9 «Нона-С». С ее появлением на вооружении ВДВ значительно расширили свои боевые возможности: новое орудие могло вести огонь как прямой наводкой, так и по навесной траектории.
Читать далее
ТК «Звезда»: последние новости
Снайперы ЦВО уничтожили «вражеский» беспилотник на полигоне под Кемерово Корабль Балтийского флота завершил деловой заход в порт Лимасол Корабль «Перекоп» прибыл на учения в Индонезию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Евровидении» произошло ЧП25
Пока вы спали: безопасность Крымского моста «снимут» с подрядчика24
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК996
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»297
Астролог предсказал победу Путина и пожалел20
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение