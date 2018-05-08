«Спрут» летает и стреляет: новую самоходку для ВДВ уже называют «истребителем танков»

Воздушно-десантные войска России с каждым годом становятся «тяжелее». На вооружение нашей «крылатой пехоты» поступает новая мощная и крупнокалиберная техника, в том числе и танки, но предпочтение, естественно, отдается десантируемым вариантам.

Мечта каждого командующего ВДВ — иметь в арсенале войск вооружение, способное поддержать огнем десант непосредственно на месте высадки, отразить атаку неприятеля и самим развить наступление. Долгое время основным средством огневой поддержки у десантников была БМД-1 (с 1969 года), а ранее парашютно-десантные части были в основном вооружены только стрелковым оружием и гранатометами.

Верная и надежная «Нона»

Прорывным можно назвать начало серийного производства в 1981 году 120-мм дивизионно-полковой авиадесантной самоходной артиллерийско-минометной установки 2С9 «Нона-С». С ее появлением на вооружении ВДВ значительно расширили свои боевые возможности: новое орудие могло вести огонь как прямой наводкой, так и по навесной траектории.

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