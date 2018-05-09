В Москве прошел Парад Победы 

В Москве завершился парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие 13 тысяч человек, 159 единиц военной техники и 75 воздушных судов.
Впервые в параде на Красной площади участвовали воспитанники Нахимовского военно-морского училища из Севастополя, Московского президентского кадетского училища Росгвардии, курсанты Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны, Саратовского института Росгвардии и парадный расчет Военной полиции.
После торжественного марша по Красной площади проехала военная техника.