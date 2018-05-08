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Фото: В Екатеринбурге прошла генеральная репетиция Парада Победы
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Фото: В Екатеринбурге прошла генеральная репетиция Парада Победы 

Российская Газета 33 минуты назад
Фото: Российская Газета
в столице Среднего Урала, традиционно, проходит самое масштабное в Центральном военном округе торжественное шествие. «По центральным улицам города прошли более 2,2 тысяч участников и около 80 единиц военной техники», — рассказали в пресс-службе ЦВО.
Новинками этого года, напомним, стали мотовездеходы АМ-1, предназначенные для скоростного передвижения подразделений специального назначения в пересеченной местности, пикапы УАЗ «Патриот», на которых смонтированы образцы вооружения, новая модификация бронеавтомобилей «Тайфун-У», комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха» и ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ.
Также в параде задействованы зенитные системы С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1», комплексы «Искандер-М», бронеавтомобили «Тигр», танки Т-72Б3, САУ «Коалиция-СВ» и так далее.
Кстати
Всего в ЦВО пройдет три военных парада (в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске) и 129 торжественных шествий. В мероприятиях в Повольжье, Сибири и на Урале примут участие более 43,7 тысяч человек — военнослужащие, юнармейцы, кадеты, силовики.
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