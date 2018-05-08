«Это война». Эксперт о причинах крушения вертолета Ка-52 в Сирии

Сирии разбился вертолет Ка-52 «Аллигатор». В результате крушения погибли два российских пилота. В Минобороны РФ возможной причиной аварии назвали техническую неисправность воздушного судна. Отметим, что такую причину авиакатастроф российское ведомство называло уже неоднократно.

В эфире НСН заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко рассказал, почему именно техническая неисправность стала ходовым объяснением крушений военных самолетов и вертолетов (слушайте аудио).

«Любая техника подвержена поломкам. Чем больше объем эксплуатации этой техники, тем больше вероятность каких-либо неполадок. Во-вторых, эта техника эксплуатируется в реальных боевых условиях. Поэтому нет никаких причин не доверять словам Министерства обороны. В любом случае стоит дождаться результатов официального расследования, потому что в таких ситуациях существует специальная процедура, с помощью которой выясняются причины произошедшего и принимаются меры для того, чтобы такое больше не повторялось», — сказал Дрозденко.

По его словам, в условиях реальных боевых действий причиной крушения могло стать что угодно.

«В принципе, произойти могло, что угодно, учитывая боевые условия. Как правило, это полет на малой высоте, то есть в принципе любой отказ становится достаточно опасным. Это война», — заметил Дрозденко.

Эксперт также отметил, что несмотря на частые репортажи СМИ об авиакрушениях, число аварий остается довольно низким.

«Учитывая количество налета, которое получают воздушные судна и экипажи, количество поломок и аварий достаточно низкое. В каких-то вариантах даже ниже статистических погрешностей», — сказал он.

Напомним, в июне 2017 года стало известно, что именно вертолёт Ка-52 пройдёт модернизацию с учётом сирийского опыта.