Ещё
«Это война». Эксперт о причинах крушения вертолета Ка-52 в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Это война». Эксперт о причинах крушения вертолета Ка-52 в Сирии 

Национальная Служба Новостей 44 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Сирии разбился вертолет Ка-52 «Аллигатор». В результате крушения погибли два российских пилота. В Минобороны РФ возможной причиной аварии назвали техническую неисправность воздушного судна. Отметим, что такую причину авиакатастроф российское ведомство называло уже неоднократно.
В эфире НСН заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко рассказал, почему именно техническая неисправность стала ходовым объяснением крушений военных самолетов и вертолетов (слушайте аудио).
«Любая техника подвержена поломкам. Чем больше объем эксплуатации этой техники, тем больше вероятность каких-либо неполадок. Во-вторых, эта техника эксплуатируется в реальных боевых условиях. Поэтому нет никаких причин не доверять словам Министерства обороны. В любом случае стоит дождаться результатов официального расследования, потому что в таких ситуациях существует специальная процедура, с помощью которой выясняются причины произошедшего и принимаются меры для того, чтобы такое больше не повторялось», — сказал Дрозденко.
По его словам, в условиях реальных боевых действий причиной крушения могло стать что угодно.
«В принципе, произойти могло, что угодно, учитывая боевые условия. Как правило, это полет на малой высоте, то есть в принципе любой отказ становится достаточно опасным. Это война», — заметил Дрозденко.
Эксперт также отметил, что несмотря на частые репортажи СМИ об авиакрушениях, число аварий остается довольно низким.
«Учитывая количество налета, которое получают воздушные судна и экипажи, количество поломок и аварий достаточно низкое. В каких-то вариантах даже ниже статистических погрешностей», — сказал он.
Напомним, в июне 2017 года стало известно, что именно вертолёт Ка-52 пройдёт модернизацию с учётом сирийского опыта.
Национальная Служба Новостей: последние новости
США направят в Европу новое оружие для борьбы с Россией В Москве прошла первая репетиция воздушной части Парада Победы Минобороны рассказало о прототипах героев фильмов о войне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК699
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»92
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом398
Главным событием для рубля станет 12 мая36
Медведева отказались поддержать1390
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение