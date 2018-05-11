Центры госуслуг «Мои Документы» подводят итоги акции «Бессмертный полк» в Москве

Самыми неравнодушными к проекту москвичами стали жителя района Раменки. Именно они больше всего обращались в «Мои Документы» за помощью в создании анкет в электронной книге памяти и печати фотографий к шествию 9 мая.

Центры госуслуг «Мои Документы» подводят итоги акции «Бессмертный полк» и напоминают, что проект на этом не заканчивается.

Акция «Бессмертный полк» проходит в центрах «Мои Документы» с 2015 года. В центрах госуслуг помогают внести информацию на сайт электронной книги памяти «Бессмертный полк — Москва». Этот проект действует в центрах госуслуг в течение всего года, но услуга бывает особо востребована перед Днем Победы.

Жители приходят в любой центр госуслуг с фотографиями своих родственников-ветеранов, письмами, наградными листами и другими документами. Сотрудники создают анкету ветерана Великой Отечественной войны на сайте polkmoskva.ru, бережно сканируют все материалы, которые приносят жители, загружают их на страницу анкеты и сразу возвращали все владельцу. Также сотрудники центров предлагают бесплатно отредактировать отсканированную фотографию ветерана, распечатать ее в формате А4 и заламинировать, чтобы житель мог взять ее на шествие Бессмертного полка.

В электронную книгу памяти «Бессмертный полк — Москва» внесено уже около 200 тысяч анкет ветеранов. Из них более 130 тысяч анкет помогли внести сотрудники центров госуслуг. Более 130 тысяч фотографий ветеранов распечатано в центрах госуслуг для шествия «Бессмертный полк» за все время проведения акции. Помощь в увековечивании памяти ветеранов продолжается и после Дня Победы.

В 2018 году чаще всего за услугой «Бессмертный полк» обращались жители Восточного округа. А самыми неравнодушными к проекту москвичами стали жителя района Раменки. Именно они больше всего обращались в «Мои Документы» за помощью в создании анкет в электронной книге памяти и печати фотографий к шествию 9 мая.

Сотрудники центров госуслуг ждут москвичей в течение всего года, но внести информацию также можно удаленно из дома — через сайт polkmoskva.ru. К акции присоединились люди из самых разных стран: проект объединил людей со всего мира и помог найти однополчан и друзей военных лет.

Также в преддверии 9 мая «Мои Документы» продолжили традицию прошлых лет: сотрудники центров госуслуг посещали госпитали №1 и №3, чтобы ветераны Великой Отечественной войны также смогли поделиться историями о своем военном пути или жизни друга, однополчанина, труженика тыла, каждого, кто прошел войну. Центры госуслуг с удовольствием помогли внести всю имеющуюся информацию — истории, фотографии, письма в электронную книгу памяти «Бессмертный полк — Москва». За три года посещения госпиталей сотрудники центров внесли около 250 анкет — реальных историй из уст очевидцев Великой Отечественной войны.

Проект на этом не заканчивается: центры госуслуг «Мои документы» и дальше ждут москвичей с историями о ветеранах ежедневно с 8 утра до 8 вечера, и во флагманском офисе — с 10 утра до 10 вечера.