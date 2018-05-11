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Спецслужбы обезвредили террористов, готовивших теракт на акции «Бессмертный полк» в Москве
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Спецслужбы обезвредили террористов, готовивших теракт на акции «Бессмертный полк» в Москве 

ТАСС 12 минут назад
Фото: На Западе Москвы
Спецслужбы РФ в преддверии Дня Победы обезвредили террористов, готовивших теракт на акции «Бессмертный полк» в Москве — замглавы МИД Сыромолотов.
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