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Спецслужбы обезвредили террористов, готовивших теракт на акции «Бессмертный полк» в Москве
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"Скоро суд над РФ": Скрипка разозлил зрителей русофобией
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"Скоро суд над РФ": Скрипка разозлил зрителей русофобией
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Спецслужбы обезвредили террористов, готовивших теракт на акции «Бессмертный полк» в Москве
ТАСС
12 минут назад
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На Западе Москвы
Спецслужбы
РФ
в преддверии Дня Победы обезвредили террористов, готовивших теракт на акции «Бессмертный полк» в
Москве
— замглавы
МИД
Сыромолотов.
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