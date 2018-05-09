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Президент Армении принял участие в шествии «Бессмертный полк» в Ереване
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Президент Армении принял участие в шествии «Бессмертный полк» в Ереване 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: ТРК Губерния
ЕРЕВАН, 9 мая — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян в среду в Ереване принял участие в шествии «Бессмертный полк», сообщила пресс-служба главы государства.
#ДеньПобеды в Ереване. pic.twitter.com/Z99v3ltCkx
— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 9 мая 2018 г.
"Президент Саркисян участвовал в шествии «Бессмертный полк», организованном патриотической общественной организацией «Бессмертный полк Армении» совместно с министерством обороны республики", — отмечается на президентском сайте.
В сообщении добавляется, что цель мероприятия — сохранить память о славных победах и передать ее будущим поколениям.
Шествие «Бессмертный полк» проходит в Армении в третий раз. В 2017 году в нем приняли участие более 3,5 тысячи человек.
Акция «Бессмертный полк» проводится 9 мая в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
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