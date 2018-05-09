Президент Армении принял участие в шествии «Бессмертный полк» в Ереване

#ДеньПобеды в Ереване. pic.twitter.com/Z99v3ltCkx

— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 9 мая 2018 г.

"Президент Саркисян участвовал в шествии «Бессмертный полк», организованном патриотической общественной организацией «Бессмертный полк Армении» совместно с министерством обороны республики", — отмечается на президентском сайте.

В сообщении добавляется, что цель мероприятия — сохранить память о славных победах и передать ее будущим поколениям.

Шествие «Бессмертный полк» проходит в Армении в третий раз. В 2017 году в нем приняли участие более 3,5 тысячи человек.