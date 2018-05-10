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Опубликована гигапиксельная панорама шествия «Бессмертный полк» в Москве
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Опубликована гигапиксельная панорама шествия «Бессмертный полк» в Москве 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: Главный региональный
Огромная панорама шествия «Бессмертный полк», которое проводилось в Москве 9 мая, появилась в Сети, передает телеканал «360».
На снимках, размещенных на портале Gigarama, можно в деталях рассмотреть участников акции и попробовать найти самого себя.
Энтузиасты сняли тысячи портретов героев войны, которые вынесли на улицы потомки героев Великой Отечественной войны.
На сайте размещены панорамные фотографии с Красной площади. Их снимали с 15:00 до 19:46 с интервалом в пять-семь минут.
Всего было сделано 38 панорам.
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