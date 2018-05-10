Опубликована гигапиксельная панорама шествия «Бессмертный полк» в Москве

Огромная панорама шествия «Бессмертный полк», которое проводилось в Москве 9 мая, появилась в Сети, передает телеканал «360».

На снимках, размещенных на портале Gigarama, можно в деталях рассмотреть участников акции и попробовать найти самого себя.

Энтузиасты сняли тысячи портретов героев войны, которые вынесли на улицы потомки героев Великой Отечественной войны.

На сайте размещены панорамные фотографии с Красной площади. Их снимали с 15:00 до 19:46 с интервалом в пять-семь минут.

Всего было сделано 38 панорам.