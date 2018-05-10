На главной базе Северного флота проходит празднование Дня Победы

Для посещения гражданским населением были открыты большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» и большой десантный корабль «Александр Отраковский».

Сегодня в честь 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в главной базе Северного флота — Североморске торжества начались с подъема государственного и военно-морского флагов на кораблях. Одновременно с этим на флагштоке мыса Алыш было поднято гигантская копия Знамени Победы.

Шествие колонн «Бессмертного полка» состоялось в преддверии военного парада на Приморской площади, перед войсками Североморского гарнизона и ветеранами. Ровно в 10 часов начался военный парад, в котором приняли участие военнослужащие надводных сил, объединения ВВС и ПВО, морские пехотинцы, нахимовцы, кадеты и юнармейцы.

Принимал парад начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Гришечкин. Командовал парадом — командир армейского корпуса генерал-майор Дмитрий Краев.

Также состоялся торжественный митинг и возложение венков и цветов к памятнику Воинам-североморцам — защитникам Советского Заполярья.

В 14 часов начался праздничный концерт художественной самодеятельности и североморских творческих коллективов. В ходе концерта состоялось чествование призывников, которые поступят на военную службу в ходе нынешней призывной кампании.

Для посещения гражданским населением были открыты большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» и большой десантный корабль «Александр Отраковский».

Завершатся празднования Дня Победы в Североморске артиллерийским салютом и фейерверком в 22 часа.