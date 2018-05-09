Ежегодный расширенный научно-технический семинар прошел в Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны

В своих выступлениях участники и докладчики затронули актуальные проблемы развития и совершенствования специальной техники, способов поддержания ее боевой готовности.

На базе Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны состоялись ежегодные всероссийские расширенные научно-технические семинары.

Семинар на тему «Пути повышения информационного обеспечения многофункциональных радиолокационных станций» был посвящен вопросам радиолокационной тематики, организован кафедрой радиотехнических систем под руководством начальника кафедры доцента, кандидата технических наук, полковника Александра Михайловича Лаврентьева

Семинар на тему «Информационная поддержка процессов эксплуатации комплексов военного назначения» был посвящен вопросам эксплуатационной тематики, организован кафедрой автоматики и вычислительных средств под руководством начальника кафедры профессора, доктора технических наук, заслуженного военного специалиста Российской Федерации и основателя научной школы (ВНШ-154) полковника Сергея Владимировича Игнатьева

Семинар на тему «Способы формирования локального гибридного навигационного поля» организован кафедрой радиотехнического вооружения под руководством начальника кафедры полковника Дмитрия Леонидовича Тихонова . В ходе проведения семинара были заслушаны выступления по темам: «Комплексное использование координатной информации о воздушном объекте в информационной системе в интересах повышения вероятности обнаружения для своевременного оповещения огневых средств ВКС»; «Геодезическая основа наземной навигации БПЛА»; «Использование избыточного измерения для уменьшения тензора ошибок при определении местоположения БПЛА»; «Возможность применения TBD метода в канале многообзорного наблюдения современных РЛС».

Главными задачами семинаров являются: обобщение опыта технической эксплуатации в войсках; анализ современного состояния, перспектив развития информационной поддержки комплексов военного назначения; поиск способов повышения информационного обеспечения многофункциональных радиолокационных станций; обсуждение новых разработок ведущих конструкторских бюро и основных недостатков в организации процессов технической эксплуатации.

Участие в научных семинарах приняли представители предприятий промышленности, сотрудники научных исследовательских институтов, преподаватели военных образовательных учреждений, молодые ученые и научные сотрудники конструкторских бюро.

В своих выступлениях участники и докладчики затронули актуальные проблемы развития и совершенствования специальной техники, способов поддержания ее боевой готовности.

Наибольший интерес у присутствующих вызвали доклады главного конструктора ОАО «Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца» Алексея Станиславовича Логовского на тему «Методы обеспечения надежности функционирования наземных стационарных РЛС дальнего обнаружения на этапе эксплуатации», главного конструктора направления ИЛТ ВВТ ПВО ЗАО «СИ-Проект» Владимира Федоровича Аниканова на тему «Опыт разработки и внедрения компонентов информационной поддержки эксплуатации ВВТ» и начальника отдела АО «ФНПЦ „ННИИРТ“ Владимира Васильевича Голиуса на тему „Специальный автомобиль технического обслуживания и ремонта РЛС РТВ для ССЦ АО „ФНПЦ „ННИИРТ“.

В ходе семинаров научные и педагогические работники ознакомились с новыми конструкторскими разработками и перспективами развития средств вооружения, при этом обратили внимание на существующую необходимость дальнейшего развития и совершенствования научно-методической базы преподавания общепрофессиональных дисциплин с учетом современных требований руководящих документов.