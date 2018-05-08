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Экипажи десантных катеров ТОФ провели совместную с морской пехотой тренировку по высадке десанта на необорудованное побережье
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Экипажи десантных катеров ТОФ провели совместную с морской пехотой тренировку по высадке десанта на необорудованное побережье 

Prim.News 43 минуты назад
Фото: Prim.News
Привлекалось около 150 военнослужащих.
Фото: пресс-служба Восточного военного округа
В соответствие с планом боевой подготовки морские пехотинцы приморского соединения Тихоокеанского флота (ТОФ) провели совместное с экипажами десантных катеров тактико-специальное занятие (ТСЗ) по высадке боевой техники и личного состава на необорудованное побережье.
Сегодня в бухте Десантная под Владивостоком десантные катера ТОФ Д-70, Д -107, Д-704 и «Иван Карцов» приняли на борт морских пехотинцев, боевую технику и совершили в составе отряда переход к морскому десантному полигону мыс Клерка.
После проведенной разведки катера, ориентируясь по заранее выставленным навигационным знакам, подошли к берегу и методом «на упор» высадили десант на необорудованное побережье. В ходе занятия отрабатывалось практическое взаимодействие экипажей катеров и личного состава морской пехоты при выполнении задач по предназначению.
К тактико-специальному занятию на местности привлекалось порядка 150 военнослужащих и 20 единиц боевой техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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