Экипажи десантных катеров ТОФ провели совместную с морской пехотой тренировку по высадке десанта на необорудованное побережье

Привлекалось около 150 военнослужащих.

Фото: пресс-служба Восточного военного округа

В соответствие с планом боевой подготовки морские пехотинцы приморского соединения Тихоокеанского флота (ТОФ) провели совместное с экипажами десантных катеров тактико-специальное занятие (ТСЗ) по высадке боевой техники и личного состава на необорудованное побережье.

Сегодня в бухте Десантная под Владивостоком десантные катера ТОФ Д-70, Д -107, Д-704 и «Иван Карцов» приняли на борт морских пехотинцев, боевую технику и совершили в составе отряда переход к морскому десантному полигону мыс Клерка.

После проведенной разведки катера, ориентируясь по заранее выставленным навигационным знакам, подошли к берегу и методом «на упор» высадили десант на необорудованное побережье. В ходе занятия отрабатывалось практическое взаимодействие экипажей катеров и личного состава морской пехоты при выполнении задач по предназначению.

К тактико-специальному занятию на местности привлекалось порядка 150 военнослужащих и 20 единиц боевой техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.