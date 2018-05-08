В губернаторский музей передали экспонаты с подлодки «Оренбург»

Сегодня в моряки в присутствии губернатора области Юрия Берга и учащихся военно-морских и патриотических клубов передали на хранение Оренбургскому губернаторскому историко-краеведческому музею ценные экспонаты с подводной лодки «Оренбург».

Для работников музея и причастных к морю оренбуржцев это особенное событие. Накануне 9 мая оно стало особенно актуальным.

«Военно-морской флот России — это одна из наших мощнейших оборонительных сил. Особую гордость вызывает подводная лодка «Оренбург», находящаяся в составе Северного флота уже 20 лет. Я уверен, что экспонаты, которые передадут в музей, будут очень интересны оренбуржцам», — отметил губернатор Оренбургском области.

Настало время торжественной церемонии подписания акта приема и передачи экспонатов в фонды музея. Документ подписали заместитель командира дивизии по работе с личным составом, командир 1-го ранга Алексей Милешников и директор Оренбургского губернаторского музея Наталия Еремина.

Алексей Милешников рассказал о всех экспонатах, переданных музею. В их числе небольшое, но объемное устройство прямоугольной формы — дыхательный аппарат. В аварийной ситуации он способен обеспечить моряка воздухом на 15 минут. За это время у подводника будет шанс спаси себя и помочь судну остаться на плаву.

Еще один необычный экспонат — костюм радиационной безопасности, в котором моряки ходят по кораблю в зоне радиации.

Также Милешников представил Андреевский флаг, под которым русские моряки неоднократно одерживали победу в морских сражениях. Такие до сих пор поднимают на кораблях — это один из главных символов славы военно-морского флота.

Почетное место среди экспонатов заняла и парадная форма и повседневная рубашка контр-адмирала военно-морского флота.

В завершение церемонии два будущих юнги прочли гостям стихи «Песни о двух друзьях» В. Лебедева-Кумача.