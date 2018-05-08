Военнослужащие в День Победы возложат цветы и венки к могиле Неизвестного солдата

«Военнослужащие объединений, соединений и воинских частей ЗВО во всех 26 субъектах, расположенных на территории Центрального и Северо-Западного федеральных округах, в День Победы примут участие в церемониях возложения цветов и венков к памятным местам, мемориалам, памятникам и братским могилам. В Москве военнослужащие ЗВО отдадут воинские почести у могилы Неизвестного солдата, у Вечного огня на Поклонной горе и на военном мемориальном кладбище», — говорится в сообщении. Также добавляется, что помощники командиров соединений и воинских частей по работе с верующими проведут панихиды по воинам, павшим в боях.