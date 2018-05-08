Ещё
Военнослужащие в День Победы возложат цветы и венки к могиле Неизвестного солдата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военнослужащие в День Победы возложат цветы и венки к могиле Неизвестного солдата 

Агентство «Москва» 1 час назад
«Военнослужащие объединений, соединений и воинских частей ЗВО во всех 26 субъектах, расположенных на территории Центрального и Северо-Западного федеральных округах, в День Победы примут участие в церемониях возложения цветов и венков к памятным местам, мемориалам, памятникам и братским могилам. В Москве военнослужащие ЗВО отдадут воинские почести у могилы Неизвестного солдата, у Вечного огня на Поклонной горе и на военном мемориальном кладбище», — говорится в сообщении.
Также добавляется, что помощники командиров соединений и воинских частей по работе с верующими проведут панихиды по воинам, павшим в боях.
Агентство «Москва»: последние новости
Мемориал памяти артистам-участникам ВОВ установят у Большого Московского цирка к Дню Победы Доступ к ряду парковок в центре Москвы ограничат 6 и 9 мая из-за подготовки и проведения Парада Победы Праздничные салюты в День Победы пройдут на территории 17 московских парков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК679
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом398
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»92
Главным событием для рубля станет 12 мая35
Медведева отказались поддержать1390
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение