Обнародованы уникальные документы о временах ВОВ

На сайте Минобороны сообщается, что ведомство опубликовало редкие архивные документы, которые позволят всем желающим ознакомиться с прообразами героев для известных военных фильмов. То есть в них описаны реальные военные истории и герои боевых действий.

Эти материалы стали основой для кинолент, ставших классикой отечественного кинематографа, например, «Экипаж машины боевой», «Батальоны просят огня» и «Аты-баты, шли солдаты».

Теперь все желающие могут ознакомиться с журналами боевых действий во время ВОВ, оперативными сводками, а также с историческими формулярами.