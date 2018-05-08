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Обнародованы уникальные документы о временах ВОВ
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Обнародованы уникальные документы о временах ВОВ 

News.ru 1 час назад
На сайте Минобороны сообщается, что ведомство опубликовало редкие архивные документы, которые позволят всем желающим ознакомиться с прообразами героев для известных военных фильмов. То есть в них описаны реальные военные истории и герои боевых действий.
Эти материалы стали основой для кинолент, ставших классикой отечественного кинематографа, например, «Экипаж машины боевой», «Батальоны просят огня» и «Аты-баты, шли солдаты».
Теперь все желающие могут ознакомиться с журналами боевых действий во время ВОВ, оперативными сводками, а также с историческими формулярами.
По мнению военных, эти документы помогут сохранить историческую достоверность и воспитать в жителях России те качества, которыми обладали люди, когда-то храбро защищавшие свою родину.
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