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Корабль «Перекоп» прибыл на учения в Индонезию
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Корабль «Перекоп» прибыл на учения в Индонезию 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Активная фаза учений пройдет в преддверии Дня Победы.
Курсантов петербургского Военно-Морского института встречают в Индонезии. Юные моряки прибыли на остров Ломбок в составе экипажа корабля «Перекоп». Он примет участие в международных учениях «Комодо-2018».
По легенде маневров, курсантам из Санкт-Петербурга предстоит отразить атаку террористов и противостоять морским пиратам.
«Я очень горд что выпала возможность поучаствовать в этом торжественном мероприятии спасибо нашему ВМФ что дал возможность здесь побывать, переполняют эмоции горжусь за свою страну», — рассказал курсант ВМИ Никита Багмат.
Все военные корабли, прибывшие на международные учения «Комодо-2018», прошли смотр. «Перекоп» вместе со всеми встал на якорь в проливе между островами Бали и Ломбок. На этой большой морской парковке разместились полсотни военных кораблей. Самое большое представительство у хозяев учений индонезийцев, по два корабля от Франции и Китая, у остальных по одному.
«Для нас очень важный регион, и то, что участвует Россия в столь значимом международном учении, для нас очень важно. Тем более, мы впервые сюда направили учебный корабль «Перекоп» и большое количество курсантов», — рассказал заместитель главкома ВМФ России Александр Федотенков.
Активная фаза учений пройдет в преддверии Дня Победы.
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