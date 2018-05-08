Корабль «Перекоп» прибыл на учения в Индонезию

Активная фаза учений пройдет в преддверии Дня Победы.

Курсантов петербургского Военно-Морского института встречают в Индонезии . Юные моряки прибыли на остров Ломбок в составе экипажа корабля «Перекоп». Он примет участие в международных учениях «Комодо-2018».

По легенде маневров, курсантам из Санкт-Петербурга предстоит отразить атаку террористов и противостоять морским пиратам.

«Я очень горд что выпала возможность поучаствовать в этом торжественном мероприятии спасибо нашему ВМФ что дал возможность здесь побывать, переполняют эмоции горжусь за свою страну», — рассказал курсант ВМИ Никита Багмат.

Все военные корабли, прибывшие на международные учения «Комодо-2018», прошли смотр. «Перекоп» вместе со всеми встал на якорь в проливе между островами Бали и Ломбок. На этой большой морской парковке разместились полсотни военных кораблей. Самое большое представительство у хозяев учений индонезийцев, по два корабля от Франции Китая , у остальных по одному.

«Для нас очень важный регион, и то, что участвует Россия в столь значимом международном учении, для нас очень важно. Тем более, мы впервые сюда направили учебный корабль «Перекоп» и большое количество курсантов», — рассказал заместитель главкома ВМФ России Александр Федотенков

Активная фаза учений пройдет в преддверии Дня Победы.