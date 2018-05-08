Первых наводчиков-операторов БТР-82А подготовили в окружном учебном центре на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ , 8 мая. / ТАСС /. Первый выпуск курсантов по специальности «наводчик-оператор БТР-82А» подготовили в окружном учебном центре Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированном на территории Свердловской области . Об этом во вторник сообщили в пресс-службе округа.

"Первый выпуск курсантов по специальности «наводчик-оператор БТР-82А» сдает квалификационные экзамены в окружном учебном центре ЦВО на Урале. В прошлом году на эти современные бронетранспортеры были перевооружены все мотострелковые соединения округа. В ходе выпускных экзаменов курсанты выполняют контрольные упражнения стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин, сдадут зачеты по вождению колесной и гусеничной техники, другим предметам боевой, физической, тактической и специальной подготовки", — сказали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, до конца мая в крупнейшем учебном центре округа экзамены сдают более 2,5 тыс. курсантов срочной и контрактной службы — это командиры, механики-водители, наводчики-операторы танков и боевых машин пехоты различных модификаций, начальники и механики радиостанций, химики и разведчики. «Успешно выдержавшие испытания получат квалификационную категорию и пополнят воинские части и соединения ЦВО, а также войска других военных округов», — уточнили в военном округе.