Более 100 офицеров Балтийского флота примут участие в полевом учебно-методическом сборе

Их основными целями является закрепление навыков, необходимых молодым офицерам для выполнения своих должностных обязанностей, а также внедрение перспективных форм и методов обучения подчиненных.

На Балтийском флоте начался учебно-методический сбор с командирами рот (батарей) из соединений и воинских частей 11-го армейского корпуса, соединений противовоздушной обороны и морской пехоты.

Их основными целями является закрепление навыков, необходимых молодым офицерам для выполнения своих должностных обязанностей, а также внедрение перспективных форм и методов обучения подчиненных.

В ходе сбора будет оцениваться уровень индивидуальной подготовки каждого офицера и его способность решения задач по предназначению.

Основной упор будет сделан на практические формы обучения. В частности, офицеры сдадут зачеты и нормативы по огневой и физической подготовке, а также вождению боевых машин, автомобильной и специальной техники.

На контрольных занятиях по огневой подготовке военнослужащие выполнят нормативы по стрельбе из пистолетов Макарова и автоматов АК-74.

На полигоне командиры подразделений проведут стрельбы из вооружения танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-2 и новейших бронетранспортеров БТР-82А. На занятиях по физической подготовке офицеры проверят свою силу, выносливость, быстроту при преодолении полосы препятствий.

В обеспечении мероприятии задействовано более 20 единиц военной и специальной техники.