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Более 100 офицеров Балтийского флота примут участие в полевом учебно-методическом сборе
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Более 100 офицеров Балтийского флота примут участие в полевом учебно-методическом сборе 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Их основными целями является закрепление навыков, необходимых молодым офицерам для выполнения своих должностных обязанностей, а также внедрение перспективных форм и методов обучения подчиненных.
На Балтийском флоте начался учебно-методический сбор с командирами рот (батарей) из соединений и воинских частей 11-го армейского корпуса, соединений противовоздушной обороны и морской пехоты.
Их основными целями является закрепление навыков, необходимых молодым офицерам для выполнения своих должностных обязанностей, а также внедрение перспективных форм и методов обучения подчиненных.
В ходе сбора будет оцениваться уровень индивидуальной подготовки каждого офицера и его способность решения задач по предназначению.
Основной упор будет сделан на практические формы обучения. В частности, офицеры сдадут зачеты и нормативы по огневой и физической подготовке, а также вождению боевых машин, автомобильной и специальной техники.
На контрольных занятиях по огневой подготовке военнослужащие выполнят нормативы по стрельбе из пистолетов Макарова и автоматов АК-74.
На полигоне командиры подразделений проведут стрельбы из вооружения танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-2 и новейших бронетранспортеров БТР-82А. На занятиях по физической подготовке офицеры проверят свою силу, выносливость, быстроту при преодолении полосы препятствий.
В обеспечении мероприятии задействовано более 20 единиц военной и специальной техники.
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