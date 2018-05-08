США направят в Европу новое оружие для борьбы с Россией 

Американская армия ускоряет поставки бронетранспортеров новой конфигурации «Страйкер», оборудованных оружием для уничтожения вертолетов и дронов, для противостояния России в Европе, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на The National Interest.
Новые «Страйкеры» смогут сбивать воздушные угрозы, атакующие наземные объекты, на близком расстоянии, в том числе с помощью ракет AGM-114 «Хеллфаер» и FIM-92 «Стингер».
В рамках программы по воздушной обороне малой дальности планируются поставить в Европу первые модифицированные бронетранспортеры к 2020 году.