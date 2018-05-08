Три корабля Каспийской флотилии примут участие в параде 9 мая в Астрахани

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая. / ТАСС /. Корабли Каспийской флотилии «Великий Устюг», «Волгодонск» и буксир-спасатель примут участие в морском параде Победы в Астрахани . Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Малый ракетный корабль «Великий Устюг», малый артиллерийский корабль «Волгодонск», а также спасательное судно-буксир «СБ-738» примут участие в параде, посвященной 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне в Астрахани 9 мая", — отметил Астафьев.

Отряд уже прибыл на место якорной стоянки на рейд Астрахани, а в среду ошвартуется на набережной напротив острова «Городской».

После морского парада жители и гости Астрахани смогут побывать на этих кораблях, ознакомиться с условиями службы и быта экипажей. На спасательном буксире гостям также продемонстрируют новейшее водолазное оборудование, которое применяет личный состав службы поисковых и аварийно-спасательных работ.