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Снайперы ЦВО уничтожили «вражеский» беспилотник на полигоне под Кемерово
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Снайперы ЦВО уничтожили «вражеский» беспилотник на полигоне под Кемерово 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Огонь велся из крупнокалиберной винтовки по мишени, которая двигалась со скоростью один метр в секунду на высоте 15-ти метров.
В Кемеровской области 40 лучших стрелков Центрального Военного Округа (ЦВО) собрались на полигоне на отработку навыков стрельбы.
С этого года в комплекс стрельб включен новый элемент — поражение беспилотников. Огонь велся из крупнокалиберной винтовки по мишени, которая двигалась со скоростью один метр в секунду на высоте 15-ти метров.
Также в ходе учений снайперы ЦВО отработали стрельбу на рваных дистанциях по мишеням, которые появляются на короткое время. По условиям упражнения, стрелок не мог вносить поправки в прицел.
Лучшие стрелки представят Центральный округ на всеармейском этапе конкурса «Снайперский рубеж».
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