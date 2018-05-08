Снайперы ЦВО уничтожили «вражеский» беспилотник на полигоне под Кемерово

Огонь велся из крупнокалиберной винтовки по мишени, которая двигалась со скоростью один метр в секунду на высоте 15-ти метров.

Кемеровской области 40 лучших стрелков Центрального Военного Округа (ЦВО) собрались на полигоне на отработку навыков стрельбы.

С этого года в комплекс стрельб включен новый элемент — поражение беспилотников. Огонь велся из крупнокалиберной винтовки по мишени, которая двигалась со скоростью один метр в секунду на высоте 15-ти метров.

Также в ходе учений снайперы ЦВО отработали стрельбу на рваных дистанциях по мишеням, которые появляются на короткое время. По условиям упражнения, стрелок не мог вносить поправки в прицел.

Лучшие стрелки представят Центральный округ на всеармейском этапе конкурса «Снайперский рубеж».