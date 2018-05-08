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«Хоть ежом, хоть ужом»: Пушков высмеял заявление президента Эстонии
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Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото

«Хоть ежом, хоть ужом»: Пушков высмеял заявление президента Эстонии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд, высоко оценившей уровень профессионализма эстонских военнослужащих.
В мае в Эстонии проходят крупнейшие за всю историю независимости республики военные учения Siil-2018 ("Ёж-2018"). Ранее Кальюлайд посетила учения и отметила высокий уровень боевой подготовки солдат.
"Глава Эстонии в восторге от учений «Еж-2018»: «Никто не посмеет нас тронуть, если мы будем как „Еж“. Но не стоит беспокоиться: будь Эстония хоть ежом, хоть ужом или даже ершом, трогать ее никто и так не будет. Зачем и кому она сдалась? Ей не следует преувеличивать свое значение», — написал сенатор.
В учениях принимают участие более 15 тысяч военнослужащих, членов военизированного ополчения «Кайтселиит» ("Союз обороны"), резервистов, полицейских, спасателей, а также союзников по НАТО и партнеров альянса из 15 стран составит порядка двух тысяч человек.
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