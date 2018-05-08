«Хоть ежом, хоть ужом»: Пушков высмеял заявление президента Эстонии

В мае в Эстонии проходят крупнейшие за всю историю независимости республики военные учения Siil-2018 ("Ёж-2018"). Ранее Кальюлайд посетила учения и отметила высокий уровень боевой подготовки солдат.

"Глава Эстонии в восторге от учений «Еж-2018»: «Никто не посмеет нас тронуть, если мы будем как „Еж“. Но не стоит беспокоиться: будь Эстония хоть ежом, хоть ужом или даже ершом, трогать ее никто и так не будет. Зачем и кому она сдалась? Ей не следует преувеличивать свое значение», — написал сенатор.