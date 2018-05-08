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Широкофюзеляжный самолёт CR929 увидит небо в 2025 году
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Широкофюзеляжный самолёт CR929 увидит небо в 2025 году 

News.ru 1 час назад
Россия и Китай поднимет в небо проектируемый совместно широкофюзеляжный самолет CR929 в районе 2025 года.
Такой информацией делится портал «Пэнпай
Главный инженер Китайской корпорации коммерческой авиации (COMAC) Ян Чжиган прокомментировал стадию строительства нового самолёта:
»Проект CR929 реализуется согласно плану. Предполагается, что к 2025 году состоится первый полет самолета».
Также Чжиган отметил безопасность лайнера и то, что он будет соответствовать всем необходимым техническим требованиям рынка.
В его строительстве будут использоваться самые передовые композитные материалы и высокотехнологичные решения. Оператором проекта является «Китайско-российская международная коммерческая авиастроительная компания с ограниченной ответственностью» (China-Russia Commercial Aircraft International Corporation (CRAIC).
Старт сотрудничество был положен в мае 2017 года в Шанхае.
В 2018 году начато эскизное проектирование. Также с начала этого года происходит отбор поставщиков авиационных систем, который продлится полтора года.
В базовой комплектации лайнер будет иметь 280 мест с дальностью полёта 12 тыс. километров.
Собирать самолет будут в Шанхае, а проектировать в России.
Стоимость оценивается в $13 млрд
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