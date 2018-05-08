Танк «Новосибирский колхозник» возглавит парад 9 Мая

Пешие колонны отработали слаженное взаимодействие во время приветствия командующего парадом и движение парадных коробок. Военнослужащие ЦВО, юнармейцы, кадеты и представители силовых ведомств отрепетировали шествие торжественным маршем под сопровождение военного духового оркестра. Безопасность во время тренировки обеспечили сотрудники военной полиции и МВД . Всего в параде примут участие свыше 2000 человек.

«Механизированную колонну возглавил легендарный советский танк Т-34, на башне которого будет красоваться надпись «Новосибирский колхозник», специально отреставрированный к торжественному мероприятию, — сообщили VN.ru в пресс-службе Центрального военного округа. — Среди образцов военной техники будут представлены бронированные автомобили марки «Тигр», «БТР», комплексы «С-400», «Искандер», «Панцирь-С1», системы «Ураган» и «Град», боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс»».

Новосибирцы и гости города впервые увидят новейшие самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК», а также современные военные мотовездеходы АМ-1, которые применяются в соединениях войск специального назначения. Экипаж мотовездеходов АМ-1 представят военнослужащие соединения специального назначения, дислоцированного в Новосибирской области . Эта современная техника зарекомендовала себя в полевых условиях и активно используется в учениях и боевых действиях, она рассчитана на мобильное передвижение по пересеченной местности, ведение дозорных и разведывательных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций в различных климатических условиях. Коробка АМ-1 будет замыкать механизированную колонну на параде в День Победы в Новосибирске

«Кроме того, по Красному проспекту впервые проедут современные квадроциклы 41-й общевойсковой армии, — добавили в Центральном военном округе. — Армейский квадроцикл был разработан на базе серийной гражданской модели, однако военная техника существенно модернизирована и имеет улучшенные характеристики».

Фото квадроциклов предоставлено ЦВО Кроме того, гости праздника смогут увидеть боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс». Всего по главной улице Новосибирска проедут 39 единиц военной техники.

Добавим, что 9 Мая в День Победы в Новосибирске пройдет выставка вооружения и новейшей военной техники. Образцы оружия и боевых машин будут располагаться на площадке перед Домом офицеров Новосибирского гарнизона.

Жители и гости столицы региона смогут увидеть модели бронированного автомобиля «Тигр», систем залпового огня «Град», самоходных артиллерийских установок «Нона-СВК», гаубиц «Мста-Б» и узнать тактико-технические характеристики военной техники. А в Первомайском сквере города новосибирцев ждет выставка образцов стрелкового оружия и современной экипировки военнослужащих на акции «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — твой выбор!». На мероприятии можно принять участие в спортивных состязаниях, увидеть показательные выступления военнослужащих специального назначения и посетить праздничный концерт.

В День Победы в центре Новосибирска будут развернуты пункты полевой кухни, где военнослужащие Центрального военного округа приготовят для гостей армейскую кашу и угостят горячим чаем.

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