Экологи Центрального военного округа вывезут из Арктики более 750 т мусора

МОСКВА , 8 мая. / ТАСС /. Экологический взвод Центрального военного округа (ЦВО) в 2018 году вывезет из Арктики 750 т мусора. Работы по ликвидации экологического ущерба проведут на аэродроме Алыкель Норильска Красноярский край ) и в самом городе, сообщили во вторник в пресс-службе ЦВО.

"Экологический взвод ЦВО приступит к очистке аэродрома Алыкель и Норильска с середины июня. Всего подразделение насчитывает 30 военнослужащих, а также 10 единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе, грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора. Планируется, что военные экологи в 2018 году вывезут более 750 т мусора", — сказали в пресс-службе.