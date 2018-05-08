Экологи Центрального военного округа вывезут из Арктики более 750 т мусора 

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Экологический взвод Центрального военного округа (ЦВО) в 2018 году вывезет из Арктики 750 т мусора. Работы по ликвидации экологического ущерба проведут на аэродроме Алыкель Норильска (Красноярский край) и в самом городе, сообщили во вторник в пресс-службе ЦВО.
"Экологический взвод ЦВО приступит к очистке аэродрома Алыкель и Норильска с середины июня. Всего подразделение насчитывает 30 военнослужащих, а также 10 единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе, грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора. Планируется, что военные экологи в 2018 году вывезут более 750 т мусора", — сказали в пресс-службе.
Доставка военнослужащих и техники будет осуществляться самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации. «Первый рейс из Новосибирска на аэродром Алыкель спланирован на 25 мая», — уточнили в военном округе.