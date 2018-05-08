СМИ: первый полет российско-китайского CR929 должен состояться примерно в 2025 году

ШАНХАЙ , 8 мая. / ТАСС /. Первый полет создаваемого Россией совместно с Китаем широкофюзеляжного самолета CR929 должен состояться в районе 2025 года. Об этом сообщил во вторник новостной портал «Пэнпай» со ссылкой на заявление главного инженера по перспективным исследованиям базирующейся в Шанхае Китайской корпорации коммерческой авиации ( COMAC ) Ян Чжигана.

"Проект CR929 реализуется согласно плану. Предполагается, что к 2025 году состоится первый полет самолета", — сказал он, отметив, что в настоящее время стороны находятся на начальном этапе разработки и проектирования авиалайнера. По его словам, благодаря подобранной команде высококвалифицированных специалистов самолет будет отвечать всем необходимым техническим требованиям рынка. В его создании, уточнил инженер, найдут применение самые передовые композитные материалы и высокотехнологичные решения.

Оператором проекта CR929 выступает «Китайско-российская международная коммерческая авиастроительная компания с ограниченной ответственностью» (China-Russia Commercial Aircraft International Corporation (CRAIC). О создании СП было официально объявлено в мае 2017 года в Шанхае. Ранее сообщалось, что в 2018 году программа CR929 перейдет к этапу эскизного проектирования. Начнется также отбор поставщиков авиационных систем и оборудования, который продлится около 1,5 лет.

В базовой комплектации авиалайнер будет рассчитан на 280 мест с дальностью полета 12 тыс. километров. Собирать самолет будут в Шанхае, а проектировать в России. Общий бюджет программы оценивается в $13 млрд