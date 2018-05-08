Конфликт вокруг крупнейшего транспортного самолета мира обостряется

Новая глава в российско-украинском конфликте: Украина подала иск на Росавиацию в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО). Речь идет о том, имеет ли Россия право продолжать использовать свои самолеты «Антонова», поскольку украинская компания-производитель должна участвовать в обслуживании самолетов — так гласит требование.

По мнению Украины, российское авиационное ведомство создает «опасный прецедент, создающий опасность для жизни и здоровья, окружающей среды и инфраструктуры» стран, которые используют российские самолеты семейства «Ан».

Конфликт продолжается с прошлого лета. Тогда Росавиация передала патент на обслуживание и проверку безопасности Государственному научно-исследовательскому институту гражданской авиации в Москве

Для супертяжелых транспортных самолетов Ан-12 «Руслан», которые перевозят также и грузы стран НАТО , патент был передан базирующейся во Франкфурте компании «Амтес ГмбХ» (Amtes GmbH), «дочке» российской грузовой авиакомпании «Волга-Днепр» . Москва обосновала свой шаг тем, что концерн «Антонов» предъявляет завышенные требования к своим услугам, кроме того имели место и «систематические» задержки в проведении необходимых работ.

Крупнейший транспортный самолет в мире

«Антонов» — украинская государственная компания, хотя изначально она создавалась в СССР при главном конструкторе Олеге Антонове Новосибирске . В 1952 году офис компании переехал в Киев, где находится по сей день.

Линейка самолетов «Антонов» по-прежнему широко распространена. Они используются в сельском хозяйстве, как пассажирские самолеты, а также грузовые, которые относятся к крупнейшим транспортным самолетам мира. Однако на протяжении многих лет концерн переживает тяжелый кризис. В июне 2015 года был продан последний самолет. На настоящий момент есть фиксированный заказ на 18 новых самолетов — речь идет о новых пассажирских самолетах Ан-148 и грузовом самолете Ан-178.

Цель — серийное производство Ан-225 Предварительная договоренность достигнута относительно порядка 70 самолетов. Среди прочего, Украина мечтает о том, чтобы совместно с Китаем запустить, наконец, в серийное производство крупнейший транспортный самолет мира Ан-225 «Мрия» («Мечта»). Пока что имеется один готовый экземпляр «мечты». Совместно с Турцией Украина планирует разработку нового военного транспортировщика на базе Ан-70. Но и здесь условия еще окончательно не оговорены.

Заказы на обслуживание уже готовых самолетов в этой связи крайне важны для «Антонова». Но и для России правовой спор неприятен. Если ИКАО отзовет у российских самолетов семейства «Ан» сертификат безопасности, они не смогут продолжать использоваться (по крайней мере, за пределами страны).

В России имеется порядка 400 самолетов «Ан», большая часть из них возрастные Ан-24 (пассажирский самолет) и Ан-26 (военный транспортный самолет). Транспортных самолетов Ан-124 в распоряжении России — 36 единиц.

Привлекателен именно авиационный фрахтовый бизнес. «Волга-Днепр» не планирует продлевать действующий до января 2019 года фрахтовый договор с НАТО о перевозке военных грузов, но и без этого велик спрос на Ан-124 с возможностью перевозки груза массой до 120 тонн. В прошлом году «Волга-Днепр», по сообщениям СМИ, запрашивала 56 тысяч евро за час полета. Запрет на полеты стал был значительным ударом по бизнесу.

Российские самолеты используются при отсутствии договора о техобслуживании

Но у Москвы есть туз в рукаве. Украина также использует российские самолеты без соответствующего лицензионного обслуживания компанией-производителем. Здесь речь идет, по большей части, о военных самолетах МиГ и Су, которые практически не используются за границей. Однако Украина в международных миссиях ООН задействует и вертолеты семейства «Ми».

По мнению российского эксперта авиационной отрасли Олега Пантелеева, российское авиационное ведомство благодаря большому опыту может суметь уговорить многих своих клиентов в безопасности собственных работ по техобслуживанию, однако полностью отказаться от сотрудничества с Украиной Москве не удастся, например, при капитальном ремонте двигателей Ан-124. Поэтому ожидается компромисс, полагает эксперт.

В действительности, в последние месяцы неоднократно появлялась неофициальная информация о том, что Москва и Киев, несмотря на все политические разногласия, неофициально ведут переговоры о возобновлении сотрудничества по Ан-124. В этой связи иск Киева в ИКАО может быть задуман как средство, которое позволит укрепить собственные позиции в переговорах и ускорить их.