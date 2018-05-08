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Отдаленные гарнизоны ВВО в рамках северного завоза получат около 50 тыс. т грузов
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Отдаленные гарнизоны ВВО в рамках северного завоза получат около 50 тыс. т грузов 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 8 мая. /ТАСС/. Воинские части Восточного военного округа (ВВО) в районах Крайнего Севера, на Камчатке и в островной зоне получат более 49 тыс. т различных грузов в рамках северного завоза. Об этом сообщил во вторник начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"В начале июня текущего года запланирован старт мероприятий северного завоза, в ходе которого в воинские части ВВО, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне округа, будет доставлено свыше 49 тыс. т имущества и грузов различного назначения.
Доставка будет осуществляться как силами Тихоокеанского флота, так и силами сторонних организаций", — сообщил Гордеев.
Более 9 тыс. т грузов направят в гарнизоны со складов округа, еще более 40 тыс. т грузов подготовят сторонние организации. В частности, они заготовят горюче-смазочные материалы, в том числе для маяков в Японском и Охотском морях, вещевое и медицинское имущество, продовольствие.
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