Отдаленные гарнизоны ВВО в рамках северного завоза получат около 50 тыс. т грузов

ВЛАДИВОСТОК , 8 мая. / ТАСС /. Воинские части Восточного военного округа (ВВО) в районах Крайнего Севера, на Камчатке и в островной зоне получат более 49 тыс. т различных грузов в рамках северного завоза. Об этом сообщил во вторник начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"В начале июня текущего года запланирован старт мероприятий северного завоза, в ходе которого в воинские части ВВО, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае , островной зоне округа, будет доставлено свыше 49 тыс. т имущества и грузов различного назначения.

Доставка будет осуществляться как силами Тихоокеанского флота, так и силами сторонних организаций", — сообщил Гордеев.

Более 9 тыс. т грузов направят в гарнизоны со складов округа, еще более 40 тыс. т грузов подготовят сторонние организации. В частности, они заготовят горюче-смазочные материалы, в том числе для маяков в Японском и Охотском морях, вещевое и медицинское имущество, продовольствие.