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Главком ВМФ России поздравил связистов Военно-морского флота с Днем связиста и специалиста радиотехнической службы
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Главком ВМФ России поздравил связистов Военно-морского флота с Днем связиста и специалиста радиотехнической службы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Основными задачами Радиотехнической службы Военно-Морского Флота являются организация и руководство системой освещения обстановки ВМФ и проведение мероприятий по ее строительству и развитию
Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Владимир Королёв поздравил связистов Военно-Морского Флота с их профессиональным праздником. День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ был утвержден Приказом Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации № 253 от 15 июля 1996г «О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности» и отмечается ежегодно 7 мая.
Радиотехническая служба ВМФ входит в состав Главного командования ВМФ и предназначена для организации создания и оснащения радиоэлектронным вооружением кораблей, судов, береговых частей и учреждений ВМФ, организации и руководства системой освещения обстановки, организации и руководства инженерно-радиоэлектронным обеспечением и технической эксплуатацией радиоэлектронного вооружения кораблей, судов, береговых частей и учреждений ВМФ.
Основными задачами Радиотехнической службы Военно-Морского Флота являются организация и руководство системой освещения обстановки ВМФ и проведение мероприятий по ее строительству и развитию, подготовка предложений по совершенствованию информационного обеспечения процессов управления силами ВМФ, созданию и обеспечению функционирования единой государственной системы освещения надводной и подводной обстановки (ЕГСОНПО).
В своем поздравлении Адмирал Владимир Королёв подчеркнул важность задач, которые стоят перед связистами связи и РТС ВМФ в период оснащения Военно-Морского Флота новыми образцами техники и вооружений, кораблями и подводными лодками новых поколений, а также активным военно-морским присутствием сил флота в Мировом океане.
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