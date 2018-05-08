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Беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk провел разведку у границ России на Черном море
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Беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk провел разведку у границ России на Черном море 

Вести.Ru 28 минут назад
В понедельник, 7 мая, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, совершил многочасовой полет у побережья Краснодарского края и Крыма на Черном море. Такая информация появилась в мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
Как уточняется, американский беспилотник, ранее осуществлявший разведку вдоль линии разграничения в Донбассе 7 мая, был зафиксирован к западу от Крыма около 16:55 по московскому времени. В течение более пяти часов он курсировал вдоль морских границ Российской Федерации на Черном море на высоте 16 тысяч метров, передает агентство «Интерфакс».
По имеющейся информации, стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил не менее четырех полетов вдоль морских границ России на Черном море. С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 450 километров, беспилотник мог вести наблюдение за всей территорией Кубани, Крыма и частью Ставропольского края. В 22:05 RQ-4B Global Hawk ушел от российских морских границ и вернулся на авиабазу в Италии.
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