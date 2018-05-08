Многоцелевой ударный вертолет Ка-52. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 мая 2018 года в Минобороны РФ сообщили, что в Сирии при выполнении планового полета потерпел катастрофу российский вертолет Ка-52. Оба летчики погибли, их тела были обнаружены поисково-спасательной группой и доставлены на аэропорт базирования. «По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность», — сказали в Минобороны.

Ка-52 (по кодификации НАТО — Hokum B) — российский двухместный многоцелевой ударный вертолет. Известен под именем «Аллигатор». Разработан в начале 1990-х годов в конструкторском бюро Ухтомского вертолетного завода им. Н. И. Камова (ныне — ОАО «Камов» , городе Люберцы, Московская область ) как развитие проекта одноместного Ка-50. С моделью-предшественницей имеет около 85% общих агрегатов. Предназначен для поражения танков, бронетехники, малоскоростных воздушных целей и живой силы противника, а также для патрулирования и сопровождения военных колонн. Боевые задачи может выполнять в любое время суток и при любых метеорологических условиях. Один из основных ударных вертолетов российской военной авиации наряду с Ми-24, Ми-28Н и Ми-35.

История

Ка-52 первоначально разрабатывался как двухместная командирская машина для звеньев одноместных Ка-50. Первый полет вертолет-прототип Ка-52 (заводской номер 01-02, бортовой — 021), построенный на базе серийного Ка-50, совершил 25 июня 1997 года. Машину поднял в воздух летчик-испытатель Александр Смирнов . В 2011 году Ка-52 принят на вооружение Военно-воздушных сил (ныне — в составе Воздушно-космических сил, ВКС) России , где к настоящему времени фактически заменил Ка-50. Производится с 2008 года по настоящее время на мощностях ПАО «Арсеньевская авиационная компания „Прогресс“ им. Н. И. Сазыкина» (Арсеньев, Приморский край ). Согласно данным из открытых источников, всего выпущено около 100 единиц.

До 2020 года Минобороны рассчитывает получить в общей сложности 140 экземпляров Ка-52 по контракту 2011 года стоимостью 120 млрд рублей. В 2017 году было поставлено 27 вертолетов, в 2018 году планируется передача еще около 25. В феврале 2018 года сообщалось о планах Минобороны размещения дополнительного заказа на 114 Ка-52.

Единственным иностранным эксплуатантом Ка-52 является Египет . О заключении контракта на поставку вертолетов в эту страну стало известно в сентябре 2015 грла. Поставки начались в 2017 году, всего Египет планирует получить 46 вертолетов этого типа.

Конструкция и летно-технические характеристики

Конструктивно Ка-52 — вертолет с соосным расположением двух несущих трехлопастных винтов, двумя газотурбинными двигателями (ВК-2500 или ВК-2500П производства санкт-петербургского АО «Климов» , мощностью 2 тыс. 400 лошадиных сил каждый), прямым крылом, развитым горизонтальным и вертикальным оперением, без хвостового винта, с убирающимся в полете трехопорным шасси.

— Высота с учетом шасси — 4,611 м;

— длина с несущими винтами — 15,86 м;

— диаметр винта — 4,5 м;

— размах крыла — 7,3 м;

— нормальная взлетная масса — 10 тыс. 400 кг, максимальная — 10 тыс. 800 кг;

— дальность перегоночная — 1 тыс. 110 км, практическая (внутренние топливные баки) — 460 км;

— максимальная скорость в горизонтальном полете — 300 км/ч, крейсерская — 260 км/ч;

— динамический потолок — 5,5 тыс. м, статический — 4 тыс. м;

— экипаж — два человека. Пилот и оператор вооружения размещаются в кабине плечом к плечу (а не друг за другом, как в большинстве других моделей боевых вертолетов), что облегчает их взаимодействие. Ведение огня и пилотирование могут осуществлять оба члена экипажа.

Вооружение и оснащение

Вертолет вооружен пушкой 2А42-1 калибра 30 мм (боезапас — 460 снарядов), способен нести до 2 тыс. 500 кг боевой нагрузки на шести точках подвески. Это управляемые ракеты «воздух — земля» и «воздух — воздух», неуправляемые ракеты калибров 80 или 122 мм, пушки в контейнерах, авиабомбы.

На Ка-52 установлены устройства снижения заметности, система радиоэлектронной защиты, средства активного противодействия. Кабина экипажа оснащена катапультно-амортизационной системой.

Палубная модификация

Ка-52К «Катран» — ударный вертолет корабельного базирования. Первоначально создавался для размещения на универсальных десантных кораблях (УДК) типа Mistral, которые РФ заказала у Франции в 2011 году. В дальнейшем контракт на поставку кораблей был разорван, два построенных вертолетоносца были проданы Египту. Прототип палубного вертолета совершил первый полет в 2011 году, головной Ка-52К из установочной серии впервые поднялся в воздух 7 марта 2015 года. От базового Ка-52 он отличается изменениями в комплексах бортового вооружения и навигационного оборудования, наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей несущих винтов. Также на корабельной версии предусмотрено спасательное устройство для помощи людям, которые терпят бедствие в море.

В 2016-2017 годах испытания корабельной модификации проходили на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» во время его похода к берегам Сирии.

Ка-52К может базироваться на больших противолодочных кораблях проекта 1155 и перспективном универсальном большом десантном корабле «Прибой».

Боевое применение

В марте 2016 года несколько экземпляров Ка-52 были переброшены в Сирию, где с апреля принимали участие в операциях ВС России.

Заместитель министра обороны Юрий Борисов , посещая 3 июня 2017 года авиационный завод «Прогресс» в Арсеньеве , отметил, что Ка-52 отлично зарекомендовал себя в Сирии и на основе боевого опыта будет модернизирован с целью повышения эффективности.

Аварии и катастрофы

Согласно данным открытых источников, с вертолетами этого типа ранее произошла только одна катастрофа, в которой погибли два человека.