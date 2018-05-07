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Российский вертолет потерпел крушение в Сирии
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Российский вертолет потерпел крушение в Сирии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Оба летчика погибли. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны России.
Это второй подобный случай за последнюю неделю. Так, 3 мая потерпел крушение истребитель Су-30. Это случилось недалеко от авиабазы Хмеймим. Тогда также погибли оба летчика: они до последнего боролись за самолет, но спастись им не удалось. По существующим данным, по истребителю не стреляли — об этом сообщили вскоре после ЧП. По предварительным данным, это был несчастный случай: в двигатель машины могла попасть птица.
Пока подробностей о причинах сегодняшнего инцидента нет. Выдвигается только предварительная версия — это техническая неисправность.
Отмечается, что крушение произошло во время планового полета. Тела погибших летчиков найдены и доставлены на аэродром базирования.
Отметим, что эта модель вертолета была разработана в начале 90-х годов. Ка-52 нужен для уничтожения малоскоростных целей в воздухе, бронированных и небронированных наземных целей. Вертолет способен оказывать огневую поддержку десанта и патрулировать военные колонны.
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