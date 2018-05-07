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Минобороны получит 30 комплексов разведывательных БПЛА «Элерон-3» в мае
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Минобороны получит 30 комплексов разведывательных БПЛА «Элерон-3» в мае 

RT на русском 1 час назад
Министерство обороны России в мае получит 30 комплексов разведывательных беспилотных летательных аппаратов «Элерон-3», сообщили в ведомстве.
«Элерон-3» может выполнять полёты в автономном и радиокомандном режимах, в режиме облёта или многократного прохода над заданной точкой. Возврат к месту старта автоматический. Для навигации используются системы GPS и ГЛОНАСС», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время на беспилотники устанавливается модуль с ИК-камерой и телевизионной низкоуровневой камерой или модуль с телевизионной камерой и тепловизором.
Ранее стало известно, что в течение двух лет в России будет создан подводный беспилотный аппарат, который сможет погружаться на глубину 12 км.
RT на русском: последние новости
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