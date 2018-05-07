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Новое судно на подводных крыльях спустили на воду в Нижегородской области
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Новое судно на подводных крыльях спустили на воду в Нижегородской области 

Newsroom24 42 минуты назад
Фото: Newsroom24
ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева в прошедшие выходные спущено на воду, на Горьковском море, второе судно из серии речных пассажирских судов на подводных крыльях «Валдай 45Р». Об этом сообщили на предприятии.
Проект «Валдай 45Р» осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 гг.». Дальность плавания судна — 400 км. Максимальная скорость — 65 км/ч. Т«Валдай 45Р» предназначен для перевозки пассажиров — до 45 человек в комфортабельных салонах, оборудованных креслами авиационного типа.
Использоваться «Валдай 45Р» может использоваться на полноводных реках по всей России. Планируется представить «Валдай 45Р» российской и мировой бизнес-элите на Петербургском международном экономическом форуме.
Ранее сообщалось, что первое в постсоветской России судно на подводных крыльях спущено на воду в Нижнем Новгороде.
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