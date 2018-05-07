Самарцам показали высший пилотаж спортивных и исторических самолетов

Имитация воздушного боя и «мертвая петля» на высоте в несколько тысяч метров. Высший пилотаж спортивных и исторических самолетов развернулся на глазах у зрителей на авиационном празднике, посвященном 73-й годовщине Победы.

Рев двигателей разрывает воздушную тишину. На высоте — спортивные самолеты Як-52. Трюки «железных птиц» впечатляют — пилоты демонстрируют высший класс. На глазах у публики развернулось настоящее авиашоу. Знаменитая «мертвая петля», а также имитация воздушного боя — выступления в небе завораживают своей реалистичностью. Четкий выбор позиции — и условный противник атакован. «Крылатый спортсмен» подбит и экстренно идет на посадку.

Свое мастерство уже за пределами самолетов демонстрируют и парашютисты. Покорять воздушное пространство для них не впервой, и сильный ветер — не помеха. Для экстремалов главное — драйв полета с высоты в 1500 метров. К прыжку готовы. Там, внизу, сотни зрителей ждут спортсменов с российским триколором в зоне приземления.

Шанс познакомиться с летающей техникой посетители получили на земле. Посидеть в кабине самолетов желающих нашлось множество. На выставке — модели малой авиации «Элитар», А-27 и А-33.