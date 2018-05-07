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Самарцам показали высший пилотаж спортивных и исторических самолетов
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Самарцам показали высший пилотаж спортивных и исторических самолетов 

ТРК Губерния 1 час назад
Имитация воздушного боя и «мертвая петля» на высоте в несколько тысяч метров. Высший пилотаж спортивных и исторических самолетов развернулся на глазах у зрителей на авиационном празднике, посвященном 73-й годовщине Победы.
Рев двигателей разрывает воздушную тишину. На высоте — спортивные самолеты Як-52. Трюки «железных птиц» впечатляют — пилоты демонстрируют высший класс. На глазах у публики развернулось настоящее авиашоу. Знаменитая «мертвая петля», а также имитация воздушного боя — выступления в небе завораживают своей реалистичностью. Четкий выбор позиции — и условный противник атакован. «Крылатый спортсмен» подбит и экстренно идет на посадку.
Свое мастерство уже за пределами самолетов демонстрируют и парашютисты. Покорять воздушное пространство для них не впервой, и сильный ветер — не помеха. Для экстремалов главное — драйв полета с высоты в 1500 метров. К прыжку готовы. Там, внизу, сотни зрителей ждут спортсменов с российским триколором в зоне приземления.
Шанс познакомиться с летающей техникой посетители получили на земле. Посидеть в кабине самолетов желающих нашлось множество. На выставке — модели малой авиации «Элитар», А-27 и А-33.
Авиационно-спортивный праздник, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стал настоящим подарком для жителей Самарского региона. Многие посещают аэродром «Бобровка» ежегодно. А 9 мая любителей воздушного шоу ждет показательное выступление пилотажной группы «Русь» при личной поддержке главы региона Дмитрия Азарова в парковом комплексе истории техники имени Сахарова в Тольятти.
ТРК Губерния: последние новости
Легендарная пилотажная группа "Русь" поднимется в небо над Тольятти 9 мая Масштабное авиашоу пройдет в Тольятти в День Победы 5 и 7 мая в Самаре ограничат движение транспорта во время репетиций Парада Победы
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