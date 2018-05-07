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Военнослужащие российской военной базы в Армении отпраздновали престольный праздник гарнизонного храма
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Военнослужащие российской военной базы в Армении отпраздновали престольный праздник гарнизонного храма 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
По окончании Божественной литургии был совершен Крестный ход вокруг гарнизонного храма с пением тропарей стихословий, в котором приняли участие более 500 военнослужащих и членов их семей.
Военнослужащие российской военной базы в Армении отпраздновали престольный праздник гарнизонного храма Святой мученицы царицы Александры и Небесного покровителя воинства российского — великомученика Георгия Победоносца.
Накануне празднования в рамках проведения регламентного обслуживания вооружения и военной техники помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими архимандрит Андрей (Вац) провел обряд освящения в парках боевых машин с использованием полностью автономного, многоцелевого и мультифункционального храма-комплекса Святого равноапостольного князя Владимира.
Праздничное богослужение началось с традиционно совершаемого в этот день водосвятного молебна. По окончании Божественной литургии был совершен Крестный ход вокруг гарнизонного храма с пением тропарей стихословий, в котором приняли участие более 500 военнослужащих и членов их семей.
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