В преддверии Дня Победы воинским частям Уральской танковой дивизии вручены Боевые знамена нового образца

В торжественной церемонии принял участие заместитель командующего войсками Центрального военного округа по работе с личным составом генерал-майор Сергей Полетучий.

Сегодня состоялась торжественная церемония вручения Боевых знамен нового образца трем полкам и танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцирующимся на Урале.

Заместитель командующего войсками ЦВО по работе с личным составом генерал-майор Сергей Полетучий вручил Боевые знамена нового образца и выдал грамоты Президента Российской федерации к ним гвардейской Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной танковой дивизии и трем полкам соединения.

«Эта святыня символизирует неразрывную связь многих поколений защитников России , верность долгу, законам ратной чести, братства, служения Отечеству и нашему народу», –— подчеркнул Сергей Полетучий, поздравляя личный состав воинского соединения со знаменательным событием.

Он также напомнил, что в рядах соединения воспитано девять Героев Советского Союза и шесть Героев Российской Федерации.

«Ваша дивизия и полки покрыли себя неувядаемой славой на полях сражений. В канун великого Дня Победы мы с вами очередной раз принимаем эстафету мужества, героизма, памяти тех, кто на полях сражений покрыл себя славой, и ордена, которые находятся на ваших знаменах — тому свидетельство», –— отметил Сергей Полетучий.

«Одна из приоритетных задач сегодня, стоящих перед вами, — это качественное освоение новой техники. Необходимо учить личный состав владеть ей в совершенстве, а значит, быть настоящими профессионалами», –— резюмировал заместитель командующего войсками ЦВО.

Церемония вручения Боевых знамен знамени была проведена в соответствии с возрожденной традицией Русской армии. Боевое знамя вручается воинской части как официальный символ и воинская реликвия, олицетворение чести, доблести, славы и боевых традиций, указывает на предназначение воинской части и на её принадлежность к Вооруженным Силам России.

В преддверии вручения знамен была проведена церемония с символическим креплением полотнища Боевого знамени к древку. Этот возрожденный старинный обычай олицетворяет связь всех военнослужащих воинской части от командира до солдата. В креплении полотнища участвовали лучшие военнослужащие воинских частей и соединений, при этом каждый из них забил в древко по одному знаменному гвоздю.

Родоначальницей 90-й танковой дивизии выступила 325-я стрелковая дивизия, которая в соответствии с директивой НКО СССР от 11 августа 1941 года, постановлением военного совета Орловского военного округа в городах Моршанск Сердобск сформирована в период с 11 августа по 15 ноября 1941 года.

С 5 июля по 23 августа 1943 года дивизия принимала участие в Курской битве. За мужество и героизм, проявленные личным составом дивизии в ходе боевых действий за освобождение Орла и Курска , она получила звание «гвардейская», и была преобразована в 90-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

В 1943 году соединение за прорыв Витебского укрепленного района и освобождение города Витебск получило почетное наименование «Витебская». За освобождение города Полоцк в 1944 году дивизия награждена орденом Красного знамени.

13 марта 1945 года 90-я гвардейская стрелковая Витебская Краснознаменная дивизия унаследовала почетное наименование «Новгородская» и орден Красного знамени от расформированной 378-й стрелковой Новгородской Краснознаменной дивизии, личный состав которой вошел в состав 90-й гвардейской стрелковой дивизии.

В период с 13 мая по 5 сентября 1968 года дивизия принимала участие в операции «Дунай» в Чехословацкой Социалистической Республике. После вывода в 1992 году Северной группы войск из Польши , переформирована в мотострелковую бригаду с местом дислокации в Твери , где в 1997 году была расформирована. В ходе выполнения боевых задач в военное и мирное время военнослужащие награждены государственными наградами.

1 декабря 2016 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 327 от 08 июля 2016 г., директивой Министра обороны Российской Федерации с целью сохранения боевых традиций 90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была воссоздана.